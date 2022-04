Britney Spears enceinte de son 3e enfant : premières images de son (tout petit) baby bump !

Effectivement, cette petite vidéo ressemble à un véritable défilé mais... pas de ventre arrondi en vue ! Sur certaines images où son ventre est dénudé, on peut apercevoir une légère forme, mais difficile de savoir s'il s'agit d'abdos musclés ou d'une première preuve de grossesse ! D'ailleurs, la chanteuse en est consciente : "J'ai effectivement un petit ventre mais au moins mes pantalons me vont encore... plus ou moins !", écrit-elle.

En tout cas, on a hâte de la voir prendre des formes ces prochains mois, elle qui aime s'afficher sur Instagram et qui avait expliqué qu'elle était très angoissée de cette troisième grossesse. En effet, avant la naissance de ses deux premiers enfants, elle avait souffert de dépression péri-natale, un moment difficile dont "personne ne parlait à l'époque". "Heureusement, aujourd'hui, les femmes en parlent tous les jours ! Merci mon Dieu que nous n'ayons plus à faire de cette douleur immense un secret... cette fois je vais faire du yoga tous les jours" avait-elle continué.