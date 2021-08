Britney Spears secrètement mariée à Jason Trawick ? La vérité rétablie...

Leur couple remonte à 2012 mais fait encore parler ! Jason Trawick a récemment dû revenir sur son histoire d'amour avec Britney Spears. L'agent de stars de 49 ans a été interrogé sur sa relation avec l'interprète de Overprotected, qu'il a fréquenté de 2009 à 2013. Les fiancés de l'époque se sont-ils, oui ou non, mariés dans le plus grand des secrets ?

Le principal intéressé est clair : "Je pense que tu l'aurais su si j'étais marié", a-t-il affirmé à son ami Billy Bush du magazine américain Extra. Cette grande question a été soulevée dans le podcast de Tess Barker et Babs Gray, Toxic : the Britney Spears Story.

Dans l'épisode du 17 août, les présentatrices ont analysé des éléments juridiques qui prouveraient que l'artiste ait fait une demande pour dissoudre un mariage ! Sur lesdits documents, on peut voir que la somme de 9150 dollars a été versée lors d'une consultation pour un "démantèlement d'un mariage". De quoi mettre la puce à l'oreille aux fans mais il semblerait que le mystère reste entier quant à ces papiers apparemment officiels !