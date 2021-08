Britney Spears mariée en 2012 ? La chanteuse aurait secrètement épousé son ex...

Aurait-elle dit "oui" dans le plus grand des secrets durant l'année 2012 ? Il semblerait que les rumeur soient vraies ! Britney Spears aurait épousé Jason Trawick, son compagnon de 2009 à 2013. C'est ce que l'on apprend dans le podcast de Tess Barker et Babs Gray, le 17 août 2021, qui analyse de nouveaux documents juridiques datant de l'époque. Sur ces fameux papiers, des rapports comptables, il est effectivement possible de voir que la somme de 9150 dollars a été versée, au mois d'octobre de l'époque, pour une consultation concernant le "démantèlement d'un mariage".

Ce généreux salaire aurait été payé au cabinet d'Alexandra Leichter, situé à Beverly Hills, qui se spécialise dans les affaires de famille. "A mon avis, il s'agit de services juridiques rendus directement à Britney Spears et à personne d'autre, suppute-t-on dans le podcast. Le démantèlement d'un mariage, ça ne peut que vouloir dire un divorce." La chanteuse de 39 ans est tombée amoureuse de Jason Trawick en avril 2009. Il était son agent jusqu'à ce qu'il préfère démissionner, en mai 2010, pour éviter tous conflits d'intérêt. Les tourtereaux se sont d'ailleurs fiancés en décembre 2011, ce qui pourrait coïncider avec la date du mariage potentiel.

Je veux être capable de me marier ou d'avoir un bébé !

Jamais deux sans trois ? Britney Spears avait déjà remontée l'allée à deux reprises avant de tomber sous le charme de Jason Trawick. L'artiste a été mariée à son ami d'enfance, Jason Alexander, pour un total de 55 heures en 2004. Elle a ensuite épousé le danseur Kevin Federline, avec qui elle a eu ses deux grands fils, Sean Preston, 15 ans et Jayden James, 14 ans. Elle n'a d'ailleurs qu'un rêve, celui de pouvoir enfiler à nouveau une robe blanche. Malheureusement, la tutelle insupportable que lui impose son père Jamie depuis treize ans l'empêche de s'unir à son beau coach sportif, Sam Asghari.

"Je veux être capable de me marier ou d'avoir un bébé, expliquait-elle le 23 juin dernier, à la cour suprême de Los Angeles, par téléphone. Ce n'est pas le cas avec cette tutelle. J'ai un stérilet donc je ne peux pas tomber enceinte. Je veux enlever ce stérilet et essayer d'avoir un autre bébé mais on m'empêche d'aller chez le docteur pour le faire retirer, parce qu'on ne veut pas que j'ai un enfant. Je suis fatiguée de me sentir seule. Je mérite les mêmes droits que n'importe qui. Je mérite d'avoir une vie." La bonne nouvelle, c'est que Jamie Spears a accepté de ne plus se charger des affaires de sa fille. Elle a d'ailleurs été récemment repérée avec un imposant diamant vissé à l'annulaire...