Britney Spears libre et topless, elle pose en bottes rouges pour remercier ses fans !

C'est une date à marquer d'une pierre blanche. Le 13 août 2021, Britney Spears apprenait que son père allait progressivement se retirer du tutorat qu'il lui impose depuis 13 ans, après de nombreux mois de lutte. Et pour fêter la nouvelle, la chanteuse de 39 ans, se sentant plus libre que jamais, a décidé de se photographier en maillot blanc et bottes rouges... avec rien d'autre sur le dos. Le coeur sur la main, elle a même partagé ces quelques clichés sur son compte Instagram.

"Je suis sûre que vous vous demandez pourquoi j'expose mon corps maintenant. Simplement parce que je suis venue au monde nue et que j'ai l'impression d'avoir porté tout le poids du monde sur mes épaules depuis, explique-t-elle. J'ai envie de me voir plus légère, nue, comme quand je suis née. Et quand je reregarde ce shooting, c'est dingue comme je me vois, psychologiquement, dans ma forme la plus pure. La douleur, les larmes, les fardeaux ne représentent pas qui je suis. Je suis une femme belle et sensible qui a besoin de se regarder ainsi." Et qui sommes nous pour nous en plaindre ?

C'est un "dimanche sacré" qu'elle a choisi pour prendre la pose. Mais ce n'est pas la première fois que Britney Spears s'affiche topless sur les réseaux sociaux et elle l'a promis : elle ne passera pas sa vie à faire tomber le haut, bien que cet acte l'aide à se sentir plus légère. Quant aux commentaires qui la soupçonnent d'avoir eu recours à la chirurgie esthétique, elle les a balayés, rapidement, d'un revers de la main. "Non les gars... je ne me suis pas fait refaire les seins en l'espace d'une semaine, et je ne suis pas enceinte, a-t-elle précisé. J'ai plus de poitrine que d'habitude sur ces photos parce que je dévore beaucoup de nourriture."