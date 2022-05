Bruce Willis nostalgique : sa fille Everly a 8 ans, il ressort un souvenir craquant !

Personne ne s'attendait à l'annonce des proches de Bruce Willis ce mercredi 30 mars : "Aux fans incroyables de Bruce, nous, la famille, nous voulions vous partager que notre bien aimé Bruce a subi quelques problèmes de santé ces derniers temps et qu'une aphasie lui a récemment été diagnostiquée, ce qui impacte ses fonctions cognitives. En raison de cela, c'est avec beaucoup de regret que nous vous annonçons qu'il se mettra désormais en retrait de sa carrière, qui comptait tellement pour lui" lisait-on dans un message publié par Rumer Willis, l'une des filles nées de son mariage avec Demi Moore.

Bruce Willis s'est donc retrouvé malgré lui contraint de tirer un trait sur ce métier passionnel qu'il exerçait depuis près de 40 ans. Heureusement, il tiendra toujours la première place du film de sa vie auprès de son clan, ses enfants, Demi Moore, son ex, et Emma Heming, sa femme actuelle. C'est d'ailleurs ce qu'a précisé sa fille Rumer dans le même message : "Nous apprécions tellement votre amour, votre soutien et votre compassion. Nous avançons comme une famille soudée." Une famille qui vaut largement celle du cinéma !