Bruno (Les 12 Coups de midi) en couple ? Il répond et fait des révélations sur sa nouvelle vie

Il est l'un des plus grands champions des 12 Coups de midi. Après huit mois de participation au jeu de TF1, Bruno a finalement été éliminé en octobre 2021. Mais il n'est pas reparti les mains vides. En effet, le charmant brun a empoché 1 026 107 euros, dont près de 700 000 euros en cash net d'impôts. Un joli pactole ! Et ce n'est pas pour autant qu'il participe aux émissions spéciales regroupant les meilleurs candidats. Mardi 28 juin 2022, lors du combat des maîtres des 12 Coups de midi, Bruno était bel et bien présent... dans le public. L'occasion pour Jean-Luc Reichmann de prendre de ses nouvelles.

"Vous avez un animal Bruno ?", lance l'animateur. C'est alors que l'ancienne star du programme répond et en profite pour donner quelques informations sur sa vie depuis son passage dans le jeu. "Non, et puis je n'ai toujours pas d'appart, je n'ai pas de logement, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de mec... C'est la crise", confie alors Bruno. Etonné, Jean-Luc Reichmann poursuit : "Mais alors vous êtes à la rue ? Vous n'avez toujours pas trouvé de mec ?" Le jeune homme confirme alors, précisant qu'il "n'en cherche pas". "Par contre logement je cherche, je suis en bonne voie", ajoute-t-il, précisant qu'il a acheté un appartement à Pau et qu'il devrait s'y installer prochainement.

Rappelons que Bruno avait déjà évoqué sa nouvelle vie. Auprès de nos confrères de Télé Poche en mai 2022, cet ancien chargé d'étude à la régie publicité de la chaîne avant que la crise sanitaire ne s'en mêle a tout plaqué. "J'ai une vie plus facile parce qu'avec beaucoup d'argent, c'est toujours plus simple. J'ai perdu mon travail et aujourd'hui, je m'occupe de placer mes gains dans des investissements locatifs. Ça me laisse le temps de réfléchir à la suite. C'est un luxe", avait-il déclaré.

Quelques mois plus tôt, à l'été 2021, Bruno avait expliqué pourquoi sa vie amoureuse était parfois évoquée à l'antenne des 12 Coups de midi. "Les hétérosexuels n'ont pas de souci à parler de leur vie, donc je n'avais pas de raison de ne pas l'évoquer. Après, je suis célibataire donc on n'y revient pas à chaque émission. Et, comme ça, les gens n'ont pas besoin de taper Bruno Les douze coups de midi gay sur Google", confiait-il au Parisien.