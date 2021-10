Bruno (Les 12 Coups de midi) : Millionnaire mais sans logement !

Bruno Hourcade a marqué l'histoire des jeux télévisés. Il peut se targuer d'être le plus grand Maître de midi des 12 Coups de midi (TF1). Eliminé le 5 octobre 2021 lors de sa 252e participation, à l'issue de l'épreuve du Coup Fatal, il est reparti avec 1 026 107 euros de gains, dont environ 700 000 euros en cash net d'impôts. Il détient ainsi le record de gains remportés à la télévision, jusqu'alors détenu par Marie Friedel qui avait empoché un million d'euros en 2004 dans Qui veut gagner des millions ? Il a également détrôné Marie-Christine de Tout le monde veut prendre sa place (2018 participations) au record mondial de longévité en solo. Une nouvelle vie sur laquelle le désormais célèbre candidat se confie au Parisien Week-End.

"En famille ou entre amis, j'adore les soirées quiz", explique Bruno Hourcade qui est un véritable puits de science. Mais jamais il n'aurait pensé participer à une émission télévisée. Depuis sa plus tendre enfance, le charmant trentenaire est plutôt de nature réservée. Etre devant une caméra était donc impensable pour lui. Mais la Covid-19 est venue tout bouleverser. Alors qu'il était confiné chez ses parents à Fontenilles, il suivait Les 12 Coups de midi car sa maman se plaisait à regarder l'émission de Jean-Luc Reichmann. Ainsi, il a découvert que le public avait été supprimé à cause du virus. Se rendant compte que le programme était donc "plus intimiste, calme et posé", il a pris la décision d'envoyer sa candidature.

La suite, le public la connaît. Bruno, qui travaillait à la régie publicitaire d'Eurosport depuis 2016, a enchaîné les victoires. Il s'est en plus attiré la sympathie du public qui le sollicite souvent dans la rue. Reste que le millionnaire est aujourd'hui sans emploi, puisqu'il a été remercié par Eurosport, mais aussi sans logement. Bruno a expliqué qu'il avait rendu son appartement parisien. Depuis il partage donc son temps entre la capitale, où il a des amis, et sa famille.

Ses gains lui permettent de vivre sans inquiétude puisque, comme il le souligné, "700 000 euros cash représentent entre vingt-huit et trente ans de [son] ancien salaire". Il compte bien en profiter pour investir dans l'associatif et l'immobilier en plaçant son argent dans des appartements à louer. Il espère également retrouver du travail dans le monde du théâtre ou du cinéma. Et qui sait, peut-être lui proposera-t-on des postes dans les médias. En attendant, le candidat - qui a révélé son homosexualité dans Les 12 Coups de midi - compte bien relâcher la pression en s'adonnant à une activité qu'il aime plus que tout : les jeux de société.