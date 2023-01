Bruno Solo (Caméra Café) marié à Véronique : sa déclaration inattendue lors de leur rencontre

Évènement ! Ce mardi 24 janvier 2023, M6 diffuse le prime Caméra Café, 20 ans déjà ! L'occasion de notamment retrouver le duo incorrigible Bruno Solo (dans la peau d'Hervé) et Yvan Le Bolloc'h (dans celle de Jean-Claude). Quand il n'est pas sur un plateau, c'est auprès de sa famille que Bruno Solo se ressource. Il file le parfait amour depuis vingt ans avec Véronique. Et, lors de leur rencontre, il lui a lancé une phrase étonnante.

C'est en 2002 que la vie de l'acteur de 58 ans a pris un autre sens. En parallèle de Caméra Café, il avait tourné dans le téléfilm Madame Sans-Gêne de Philippe de Broca. En arrivant sur les lieux, il a croisé le regard de Véronique Clochepin, sa maquilleuse. Et il en était certain, c'était la femme de sa vie. "Je venais de me séparer de la personne avec qui je vivais et elle aussi", avait confié Bruno Solo à France Dimanche en 2013.

Un heureux hasard qui leur a permis de se mettre en couple, sans contrainte donc. Mais lors de leur rencontre, la star de télévision et de cinéma a fait une déclaration peu commune à Véronique Clochepin comme il l'avait confié lors de son passage dans On n'est pas couché, en 2020. "Moi, lorsque j'ai rencontré mon épouse, je lui ai dit 'c'est avec toi que je veux me disputer jusqu'à la fin de mes jours'. Mais quand je lui ai dit ça, c'est pas juste une formule, je le pense fondamentalement. C'est à l'aune des moments compliqués qu'on voit la force d'un amour", analysait-il. Pas de quoi perturber sa chère et tendre puisqu'elle a succombé à son charme et qu'ils se sont mariés trois ans après leur rencontre.

Une routine rassurante

Si de nombreux couples craignent la routine, Bruno Solo y voit là une bonne chose. "Il y a quelque chose dans la routine de l'amour que je trouve de l'ordre du rituel et de quelque chose de rassurant qui me plaît. De temps en temps avec Véronique, mon épouse, elle m'appelle et me dit 'il me tarde que tu rentres pour que nous prenions un verre de vin au coin du feu.' Et c'est très rassurant et quelque part, ça me construit beaucoup", expliquait-il, toujours dans l'ancienne émission de Laurent Ruquier.

Ensemble, Bruno Solo et Véronique ont eu une petite fille prénommée Angèle (née en 2005). Et l'acteur est devenu beau-papa puisque son épouse était déjà l'heureuse maman de Tom (qui avait 2 ans lors de leur rencontre). Un petit garçon qu'il adopté.