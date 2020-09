Busta Flex papa à 42 ans : il présente son fils et sa compagne

La compagne de Busta Flex a publié de nombreuses photos de sa grossesse sur Instagram. La jeune femme n'a pas hésité à dévoiler son ventre rond, et même une échographie. C'est justement avec cette photo que l'artiste français a révélé à sa communauté de fans qu'il attendait un très heureux événement. "Coucou le monde ! J'arrive", légendait-il, alors que son fils semble faire un signe de la main sur l'échographie.

Une bonne nouvelle pour Busta Flex, qui poursuit un peu dans l'ombre sa carrière dans le rap. Celui qui a été découvert par Cut Killer a sorti un EP le 15 juin 2018, en streaming et en physique. Il faisait également partie de la tournée de NTM, sur toutes les dates. "L'amour, l'amitié, la fraternité, la justice et la vie. C'est ce qui me touche, car en 20 ans, c'est ce que j'ai vécu et je l'avais pas encore mis en chanson. Et vu que le prochain album arrive en fin d'année, cela sera l'occasion d'écouter tout cela", avait confié Busta Flex à Rolling Stone au moment de la sortie de son EP.

Le roi du freestyle a également participé au projet Oeuvre D'Art avec le single, Dans l'art, dont le clip tourné a été tourné dans la galerie d'art A2Z Art Gallery, situé dans le 6e arrondissement de Paris. Dans l'EP, on retrouvait également Kool Shen, Sniper ou encore JoeyStarr.