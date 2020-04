Cameron Diaz, la jeune maman sort du silence : premières confidences sur Raddix

Pour la première fois depuis qu'elle a annoncé l'arrivée de sa fille Raddix, Cameron Diaz s'est confiée sur sa nouvelle vie de maman. Lors d'un live vidéo Instagram avec son amie Katherine Power, le 14 avril 2020, la star américaine a donné de ses nouvelles depuis sa maison de Los Angeles, où elle est confinée avec son bébé et son mari, Benji Madden.

"Je vivais déjà une sorte de vie en quarantaine de toute façon parce que j'ai un bébé de trois mois, trois mois et demi. Donc ma vie était silencieuse et calme ces derniers mois, a ainsi affirmé l'ex-actrice de 47 ans. Mais je pouvais tout le temps recevoir mes amis. Et maintenant je ne vois juste plus personne. Mais c'est sympa, j'adore être dans une bulle et être chez moi avec mon mari, à faire la cuisine. Mais en même temps, c'est fou de ne pas pouvoir sortir en ce moment."

La star de Mary à tout prix a profité de cette discussion pour confier son bonheur d'être maman : "J'adore être mère. C'est la meilleure, meilleure, meilleure partie de ma vie. Je suis si reconnaissante et si heureuse, c'est la meilleure des choses, je suis si chanceuse de le faire avec Benji et nous passons le meilleur des moments. Je suis excitée. Je n'y crois pas."