Camilla digne aux côtés de Charles III ému : la belle revanche de "l'épouse détestée" sur ses détracteurs

C'était sa première cérémonie en tant que reine consort : ce lundi, Camilla a accompagné le nouveau roi Charles III pour les voeux de condoléances officiels des deux chambres du parlement britannique. Et si, assis sur son trône, Charles s'est montré parfois très ému, à la limite de fondre en larmes, la reine consort quant à elle était très concentrée, parfaitement digne dans son rôle. Le visage fermé, elle a également respecté les traditions en restant quelques pas derrière son mari et en saluant les gens présents.

Un moment qui a conquis le peuple britannique, déjà ravi qu'elle accompagne leur nouveau monarque le vendredi 9 septembre, lorsque celui-ci s'était offert un bain de foule avant d'admirer les nombreux bouquets posés devant Buckingham Palace.

Pourtant, rien n'était gagné pour elle il y a quelques années : lorsque Charles avait annoncé son divorce avec Lady Diana en 1992 et que son idylle secrète avec celle qui s'appelait encore Camilla Parkler Bowles avait été dévoilée, l'actuelle septuagénaire était devenue la femme la plus haïe du pays. Elle avait elle-même évoqué le sujet dans une interview : "C'était horrible, un moment profon­dé­ment désa­gréable et je ne voudrais pas faire subir ça à mon pire ennemi", ajoutant : "Je ne pouvais plus aller nulle part".