Camille Cerf avec "une grosse bouche, un nez gonflé et les paupières boudinées" : elle assume en photo

Camille Cerf est une femme qui s'assume au naturel. Et Miss France 2015 l'a une fois de plus prouvé à sa communauté Instagram le 1er août 2022 en postant deux photos qui ne sont pas passées inaperçues en story.

La belle blonde de 27 ans est actuellement en vacances avec son compagnon Théo Fleury. Et il semblerait que l'une de ses nuits ait été mouvementée. En story Instagram, Camille Cerf a en effet posté une photo sur laquelle elle apparaît au naturel, la tête légèrement de profil, avec une mine blasée mais surtout fatiguée. "Quand la nuit a été trop bonne. Je suis dans un autre monde ce matin", peut-on lire en légende.

L'ancienne reine de beauté a ensuite posé de face, l'occasion de fois davantage qu'elle n'était pas dans son assiette. "Vous aussi le matin vous avez une grosse bouche, un nez gonflé et les paupières boudinées ?", a-t-elle interrogé ses abonnés. Nul doute que le fait qu'elle n'ait pas peur de se dévoiler quand elle n'est pas sous son meilleur jour a une fois de plus impressionné ses abonnés.

Camille Cerf est sans filtre en ce qui concerne ses photos, mais également ses confidences. Fin juin, elle révélait qu'elle se sentait mal dans sa peau à cause de sa prise de poids. "J'ai pris pas mal de poids ces derniers temps (je dirais 10-15 kilos, je ne me pèse pas) à cause de l'amour, du stress et du rythme soutenu. Et là, je ne me sens pas bien. Je ne me reconnais pas. Certains se voient plus gros qu'ils ne le sont et bien moi c'est l'inverse. Dans la vie de tous les jours, je me sens super mince donc c'est très difficile quand je suis confrontée à la réalité de mon image en photo ou à la télé. Je ne me reconnais pas et ça me pèse beaucoup", avait-elle notamment déclaré.

Afin de se sentir mieux, Camille Cerf a tenté une méthode originale. Elle s'est tournée vers l'hypnose thérapeutique pour régler ses "problèmes de stress et l'addiction au sucre". Et elle a bien vite constaté des bienfaits. "J'ai l'impression d'avoir eu un déclic. Après je suis rentrée, j'ai mangé deux petits biscuits. Pas le paquet entier comme j'ai l'habitude de le faire", avait-elle assuré.