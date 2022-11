Camille Cerf en mini-short et bottes en cuir, Nathalie Péchalat sans son époux Jean Dujardin

Joindre l'utile à l'agréable ? Avec grand plaisir ! Le lundi 14 novembre 2022, de nombreuses célébrités ont débuté la semaine de la plus belle des manières en se rendant à la Samaritaine, située dans le 1er arrondissement de Paris - qui vient d'ailleurs de dévoiler son nouveau thème de Noël, le mardi 8 novembre 2022. Breitling a organisé un dîner de charité pour L'Association Premiers de Cordée, qui se bat pour proposer des animations sportives aux enfants hospitalisés et initie un maximum d'enfants malades et/ou en situation de handicap à la pratique sportive.

Pour venir filer un coup de pouce à l'association, du monde, beaucoup de monde s'est précipité jusqu'à la Samaritaine. Edouard d'Arbaumont, le PDG Breitling Europe, Georges Kern, le PDG Breitling et Christian Jeanpierre, le directeur de l'association Premiers de Cordée, ont ainsi eu la chance et la joie d'accueillir, pour leur dîner, la jolie Camille Cerf, ancienne Miss France 2015, qui a documenté toute sa sortie sur les réseaux sociaux. Elle portait, pour l'occasion, un joli short court, une veste en tweed extrêmement chic, un top blanc et des bottes en cuir.

Mais où était Jean Dujardin ?

Bien entendu, Camille Cerf n'était pas la seule beauté à déambuler à travers les étages de la Samaritaine. La danseuse sur glace Nathalie Péchalat était également de la partie, sans son époux Jean Dujardin, mais tout de même entourée par une multitude impressionnante d'étoiles : Alvaro Morte - La casa de papel -, Wilfrid Mbappé, Yoann Huget et sa femme Fanny, Franck Dubosc se déplaçant à l'aide de béquilles, Vincent Clerc, Thierry Omeyer et sa femme Laurence, Marie Tabarly, Reem Kherici et son compagnon Gilles Lemaire, Elodie Fontan et son compagnon Philippe Lacheau, Nathalie Péchalat, Mathilde Lacombe, les chefs Juan Arbelaez, Julien Duboué, Denny Imbroisi et sa femme enceinte, Justine Dupont et son mari Fred David, Julien Arruti, JoeyStarr, Jean-Marc Mormeck, Camille Cerf, Anne Sila, Arsène Wenger, , Dj Kriss, Claude Dartois de l'émission Koh-Lanta et sa femme Virginie Milano...