Camille Cerf et Vaimalama Chaves : Leurs compagnons font une étonnante révélation !

Si le règlement pour participer au concours Miss France impose le célibat, les reines de beauté ne perdent pas de temps pour retrouver l'amour une fois leur règne terminé. Elles sont même plusieurs à ne plus être de coeurs à prendre depuis longtemps, comme Marine Lorphelin qui a déménagé en Nouvelle-Calédonie pour être avec son fiancé, Laury Thilleman qui s'épanouit auprès de son mari Juan Arbealez ou encore Iris Mittenaere qui est folle amoureuse de Diego El Glaoui. Camille Cerf et Vaimalama Chaves ne sont pas en reste puisqu'elles sont chacune en couple.

La première a craqué pour un beau mannequin prénommé Théo et la deuxième fréquente le charmant sportif Nicolas. Et fait étonnant pour être souligné : les deux hommes portent le même nom de famille, à savoir "Fleury". Une coïncidence qui suscite forcément quelques interrogations. Sont-ils de la même famille ? Nicolas Fleury a décidé de répondre lors d'un question/réponse sur Instagram mercredi 26 janvier 2022. "Évidemment !", a-t-il confié, précisant que Théo était "le couz du Nord". Plus tard, Théo Fleury a repartagé son post en commentant : "La famille." (Voir notre diaporama). Difficile toutefois de savoir si le duo dit la vérité ou s'il s'agit d'une petite blague entre eux mais, quoi qu'il en soit, ils semblent avoir noué une belle complicité !

Vaimalama Chaves et Camille Cerf n'ont quant à elle jamais confirmé ni infirmé un quelconque lien de parenté entre leurs compagnons. Une chose est sûre, elle les ont chacune rencontrés indépendamment l'une de l'autre. La jolie Tahitienne de 27 ans a croisé le chemin du champion de VTT lors d'un gala organisé par l'école de ce dernier. Et en 2020, ils ont décidé d'emménager ensemble. De son côté, Camille Cerf a été approchée par Théo Fleury sur les réseaux sociaux. "En parcourant mes DM, je suis tombée sur un message de lui qui m'a fait rire. Nous avons commencé à discuter, je suis allée le voir et nous ne nous sommes plus quittés", avait-elle confié. Elle aussi pense avoir trouvé "le bon".