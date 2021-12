Marine Lorphelin : Les fêtes en bikini, l'ex-Miss France régale ses abonnés

Les fêtes de fin d'année approchent et suscitent l'enthousiasme des stars ! Marine Lorphelin passera les siennes au soleil. Toujours en Nouvelle-Calédonie, l'ex-Miss France nargue ses followers en s'affichant en bikini à la plage...

"Qui a déjà fêté Noël au soleil parmi vous ?, demande Marine Lorphelin sur Instagram. C'est un sentiment partagé entre le grand bonheur d'être ici avec mon amour et la nostalgie de mes proches." Miss France 2013 est toujours en Nouvelle-Calédonie et profite du soleil et de la plage. Elle pose justement en maillot deux pièces blanc, coiffée d'un bonnet de Père Noël et les pieds dans le sable, sur une photo publiée ce vendredi 17 décembre 2021.

Ce nouveau post a évidemment fait réagir ses abonnés. "La plus belle des mères Noël (...) n'hésite pas à me prendre un billet si je te manque trop", a commenté Lou-Anne Lorphelin, Miss Bourgogne 2020 et petite soeur de Marine. "Bombaaaa", ajoute Sophie Diry, autre Miss Bourgogne (élue en 2019) et troisième dauphine de Miss France 2020 Clémence Botino.