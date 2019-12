Camille Cerf "testée par la vie" : cette épreuve qu'elle doit "surmonter"

Alors qu'elle vient de passer des dernières semaines de rêve en compagnie de son chéri Cyrille, mais aussi à l'occasion de son anniversaire, Camille Cerf est désormais quelque peu mal en point. Dimanche 22 décembre 2019, l'ancienne Miss France est apparue sur Instagram le moral dans les chaussettes. Et pour cause, l'un de ses ongles de pied à décidé de se faire la malle. Pour remédier à ce phénomène, Camille Cerf à fait appel à une professionnelle mais la situation semble avoir du mal à s'arranger. "Vendredi, je suis allée refaire ma pédicure, et on avait fait une espèce de prothèse en résine sur mon ongle de pied qui est tombé. On s'est dit qu'on allait tout refaire pour voir comment ça avait évolué et en fait on n'a rien fait du tout parce que ça évolue très bizarrement" explique-t-elle en story.

La jolie blonde de 25 ans poursuit en dévoilant son pied, mais toujours très consciencieuse, elle avertit ses fans : "Je vais chez la pédicure demain, mais je voulais quand même en parler. Faites attention, âmes sensibles s'abstenir, ne regardez pas la vidéo qui suit." Et en effet, l'image est plutôt impressionnante. L'ongle de son gros orteil est largement réduit. Pire encore, elle assure qu'il continue de se décoller. "RIP, c'était mon préféré", annote-t-elle. Loin de se morfondre, Camille Cerf préfère prendre la situation à la rigolade et conclut en insistant sur le côté dramatique. "Merci à vous de me soutenir dans cette épreuve. Parfois la vie nous teste. Et je pense que cet ongle en fait partie. Mais je ne me laisserai pas abattre, je vais surmonter ça. On va surmonter ça ensemble ! Je n'en sortirai que plus forte." Un naturel et un humour à tout épreuve qui rappellent instantanément pourquoi elle est autant appréciée.