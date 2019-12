Camille Combal : 2019, l'année de tous les succès pour l'animateur

En mai 2018, Camille Combal a pris une grande décision : celle de quitter C8 pour rejoindre le groupe TF1. Et il a bien fait car, depuis, le présentateur de 38 ans croule sous les projets. En amour, il a été tout aussi comblé cette année. Retour sur ses trois cent soixante-cinq jours de bonheur.

Cette année, Camille Combal a une fois de plus animé Danse avec les stars. Son humour et sa fraîcheur ont autant séduit le public que l'équipe de l'émission, remportée cette année par le champion paralympique Sami El Gueddari et Fauve Hautot. On lui a également confié les rênes de Qui veut gagner des millions ?, après l'annonce du départ de Jean-Pierre Foucault. Et le beau brun a présenté son nouveau programme Plan C, dont de nouveaux épisodes ont récemment été mis en boîte. Le principe ? Des personnalités, parmi lesquelles la chanteuse Angèle ou l'humoriste Malik Bentalha, ont accepté de passer une journée à ses côtés.

Actuellement, c'est dans Mask Singer que son public peut le suivre. Des stars ont accepté de se déguiser et d'interpréter une ou plusieurs chansons devant Alessandra Sublet, Angunn, Kev Adams et Jarry. L'animatrice du groupe TF1 de 43 ans et ses acolytes devaient découvrir quelle personnalité se cachait derrière. On imagine que Camille Combal n'a pas fini de surprendre ses fans et que 2020 sera une année tout aussi folle.

L'année 2019 de Camille Combal a également été marquée par un grand événement. Le 12 juillet dernier, il a épousé sa chère et tendre Marie, dans le Sud de la France, une information dévoilée par Voici. Très discret, l'ancien collègue de Cyril Hanouna ne s'est jamais exprimé sur le sujet. Et il fait très rarement des confidences sur la femme qui partage sa vie.