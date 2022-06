Camille Combal "en galère" avec Marie : confessions intimes sur leur couple

Camille Combal a durant des années réveillé les Français grâce à sa matinale radio. Il a aussi fait rire les téléspectateurs et les chroniqueurs dans Touche pas à mon poste avant de basculer comme animateur sur TF1 dès 2018. La chaîne lui a fait plus que confiance à voir les nombreux programmes dont elle lui a confié les rênes. Danse avec les stars, Mask Singer, Une famille en or, Camille & Images, Qui veut gagner des millions, Stéréo et Et alors ? dont la Une a diffusé un nouveau numéro ce mardi 7 juin après l'éviction d'Olga de Koh-Lanta, Le Totem maudit.

Dans ce nouveau jeu, Camille Combal reçoit deux équipes de personnalités qui doivent répondre à des questions posées à un panel de Français sur leurs habitudes. Tous les sujets sont abordés comme celui de l'amour. Tarek Boudali, Bertrand Usclat et Olivier Baroux ont d'ailleurs dû répondre à une question bien précise sur ce thème : "Au début d'une relation, les Français attendent-ils plus ou moins de trois mois pour dire je t'aime ?" Chacun se référant à sa situation personnelle, difficile de viser juste. Tarek Boudali s'est donc tourné vers l'animateur en personne pour tenter d'obtenir un indice en piochant des détails de la vie personnelle de Camille Combal.

L'occasion parfaite pour en apprendre un peu plus sur son histoire d'amour avec Marie, journaliste et chroniqueuse télé, qu'il a épousée en 2019 dans la plus grande discrétion et grâce à qui il est devenu papa pour la première fois en début d'année. D'ordinaire très mutique et mystérieux sur la question, Camille Combal s'est lâché : "Moi, le problème, c'est que j'ai beaucoup galéré. Je lui ai dit très vite, et elle, elle a mis genre 3 ans à me le dire, a-t-il confié entre deux rires. Je lui ai dit au bout d'une heure et demi !"

S'il n'y a pas de mal à vouloir prendre son temps, Camille Combal a sûrement dû se poser pas mal de questions le temps que Marie lui rende la pareille. Quoiqu'il en soit, tout vient à point à qui sait attendre et la patience a, dans ce cas-là, payé plus que bien : "On est encore ensemble aujourd'hui. Ça a fait 8 ans il y a une semaine." Une confidence faite le sourire en coin, signe qu'après autant de temps, un mariage et un bébé, Camille Combal est toujours complètement fou de sa Marie.