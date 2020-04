Camille Combal : Le coup de pouce de sa femme pour son retour à l'antenne

C'est la nouvelle idée de TF1 pour assurer du contenu à ses téléspectateurs. La chaîne mise sur le retour de Qui veut gagner des millions pour divertir chaque jour dès 19h sur ses antennes. Il y a un an, le jeu emblématique avait déjà opéré un come-back très attendu avec le remplacement de Jean-Pierre Foucault par Camille Combal. La nouvelle figure de la Une avait alors réussi à séduire plus de 2 millions de personnes lors de chaque numéro.

Ainsi, dès ce lundi 20 avril 2020, l'animateur posera des questions de culture générale aux célébrités. Confinement oblige, c'est de loin et virtuellement qu'il les recevra pour faire gagner de l'argent à une association caritative, celle de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. "J'ai une double mission, divertir, tout en étant utile au personnel soignant", déclare-t-il pour Le Parisien. Pour faire au mieux, Camille Combal s'est installé un petit studio de fortune au beau milieu de son appartement parisien. Il sera uniquement assisté d'un cadreur. "Ce sera moins cérémonial, plus divertissant", promet l'ex-chroniqueur de Cyril Hanouna à nos confrères.

Sa femme Marie met la main à la pâte

Privé de public, de techniciens, mais aussi de contact avec ses invités, Camille Combal est toutefois bien accompagné pour se préparer. En effet, d'après ses dires, c'est sa femme Marie qui s'improvise maquilleuse et styliste, mais aussi coiffeuse a priori. "Sa femme lui a coupé les cheveux, pour un résultat qu'il qualifie de 'liberté capillaire'", nous apprend le quotidien. Cette dernière devait déjà se résoudre à le voir assurer sa matinale sur Virgin Radio chaque jour. Un nouveau challenge pour le couple étant donné que Camille Combal a toujours pris soin de la préserver de l'oeil du grand public. La jeune femme se tiendra malgré tout sans doute bien éloignée des caméras pour le laisser présenter cette version confinée de Qui veut gagner des millions.

Parmi les invités qui ont accepté de jouer figureront notamment Valérie Lemercier, Franck Dubosc, Michèle Bernier, Bruno Solo, Michaël Youn ou encore Alessandra Sublet, Jean-Luc Reichmann et Denis Brogniart. Jean-Pierre Foucault devrait lui aussi faire une apparition... Et pour recréer l'ambiance tendue du programme, Camille Combal a tout prévu. "À la toute dernière question, je ferai sauter les plombs chez moi pour créer une ambiance de suspense. Et j'ai mon piano pas loin pour jouer de la musique en cas de victoire", a-t-il indiqué. Vivement la diffusion !

Qui veut gagner des millions, tous les jours dès 19h sur TF1