Camille Combal : Tendre photo de son fils avec sa femme Marie, un adorable blondinet

Camille Combal est un homme comblé. Le présentateur de 40 ans multiplie les projets sur TF1. Il est notamment aux commandes de Danse avec les stars, Mask Singer ou Stéréo Club. En amour, il est tout aussi heureux puisqu'il est marié à la belle Marie Treille Stefani. Et ensemble, ils ont eu un petit garçon il y a quelques mois. Une nouvelle photo a d'ailleurs été dévoilée, lundi 11 juillet 2022.

Camille Combal et Marie Treille Stefani préfèrent rester discrets concernant leur vie privée. Mais depuis l'arrivée de leur fils, leur quotidien a changé. Ils se plaisent donc à le dévoiler de temps en temps sur les réseaux sociaux. Comme lundi lorsque la chroniqueuse de Bel et Bien (France 2) a partagé une tendre photo. Après avoir publié des images de son chien en train de se mouiller, sans doute pour mieux supporter la canicule, la mère de famille a posté une photo sur laquelle elle pose souriante. Elle est vêtue d'une longue robe à rayures blanche et bleue. Elle porte son fils dans les bras. L'adorable blondinet porte un short et une chemise blanche. Il fixe l'objectif, mais son doux visage est caché par un émoji représentant un coeur. "Et soudain, le centre de mon univers a changé, à jamais", peut-on lire en légende.

C'est Camille Combal qui avait dévoilé pour la première fois une photo de leur bébé. Un cliché surprenant puisqu'à la place de son visage, c'est celui du présentateur de la première chaîne que les internautes ont pu découvrir. Un montage qui avait beaucoup amusé. Comme les photos qu'il avait dévoilées le 7 juillet dernier pour montrer son nouveau quotidien de papa. On a notamment pu découvrir une photo de l'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) avec une mine déconfite, au téléphone, avec un doudou sur la tête. Sur un autre cliché, on pouvait voir que du côté passager de sa voiture se trouvait une nacelle et deux sacs. En dessous était placée la poussette du bébé. Enfin, on pouvait l'admirer faire la grimace, avec un lange qui couvrait une bonne partie de sa chemise.