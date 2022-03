Camille Cottin, Virginie Efira, Mélanie Laurent... Défilé de bombes pour un beau gala

Les cérémonies de récompenses, galas caritatifs et autres soirées mondaines rythment les agendas des stars. Camille Cottin, Virginie Efira et Mélanie Laurent ont assisté à un de ces événements jeudi soir. Les trois actrices ont improvisé un défilé de bombes, dont Benoît Magimel était un des chanceux spectateurs...

C'est au Pavillon Ledoyen, dans le 8e arrondissement de Paris, qu'a eu lieu cette superbe parade ! L'association AEM (Un Avenir pour les Enfants du Monde) et sa présidente d'honneur Babeth Djian y ont accueilli les invités de leur dîner annuel. "J'ai hâte de revoir nos précieux invités et généreux donateurs qui nous ont énormément aidés au cours des 15 dernières années", avait écrit la fondatrice du magazine de mode Numéro à la veille du gala. Parmi ces guests tant attendus, figuraient Lou Doillon, enceinte de son deuxième enfant, et les actrices Camille Cottin, Virginie Efira et Mélanie Laurent.

Tout juste rentrée des États-Unis où elle a poursuivi la promo du film House Of Gucci (nommée aux Oscars dans la catégorie Meilleur maquillage et meilleure coiffure), la première avait fait le choix de la sobriété en enfilant une robe bustier noire. Comme Camille, Virginie Efira était aussi vêtue de noir, à la seule différence qu'elle portait une combinaison en cuir. Mélanie Laurent s'est démarquée de ses deux consoeurs grâce à une robe sans manches et scintillante Balmain, tenue naturellement approuvée par son date du soir, le directeur artistique de la maison, Olivier Rousteing.

Hafsia Herzi, lumineuse avec sa parure de bijoux Messika, Amira Casar, Sabrina Ouazani, Ana Girardot, Anaïs Demoustier ou encore Amanda Lear se sont également jointes au défilé glamour du gala de l'Avenir des Enfants du Monde. Côté messieurs, Benoît Magimel, Anthony Delon (venue avec sa compagne mannequin et actrice Sveva Alviti), Raphaël Personnaz et Lambert Wilson, tous en smokings, ont manifesté leur soutien à l'association.