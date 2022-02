Olivier Rousteing, défiguré dans une explosion : il revient sur le drame

Olivier Rousteing a gardé cette explosion à son domicile secrète jusqu'au 9 octobre 2021, date de sa publication d'une photo le montrant gravement brûlé et couvert de bandages. "Je ne sais pas pourquoi j'ai été si honteux, peut-être que ça a avoir avec mon obsession pour la perfection que la mode aime tant, et mes propres insécurités, expliquait le héros du documentaire Wonder Boy sur Instagram. Maintenant que je suis guéri, j'ai juste travaillé jour et nuit pour oublier et créer mes collections, en essayant de faire rêver le monde et en cachant mes cicatrices avec des masques chirurgicaux, des cols roulés, des manches longues et même des bagues sur mes doigts pendant de nombreuses interviews et séances photos. J'ai pleinement réalisé le pouvoir des réseaux sociaux, qui montrent uniquement ce que tu veux bien partager (...) Un an après, je suis guéri, heureux et en bonne santé."

Olivier Rousteing avait parlé de son accident pour la première fois dans une interview accordée au magazine Numéro. Il confiait : "Mon accident a été un véritable choc. J'ai pris conscience que rien n'est jamais acquis. Mon aspect physique, ma santé ne le sont pas. Un matin, je me suis réveillé à l'hôpital, couvert de bandages. J'avais eu un accident dans la nuit, et j'étais dans le déni. Je ne prenais pas la mesure de la gravité de mes blessures. J'étais dans un état d'absolue vulnérabilité, ne pouvant même pas me laver seul et ces personnes [le personnel soignant, NDLR] ont été très bienveillantes."