Camille Lacourt : Belle discussion "philosophique" avec Marius et journée de rêve à Marseille en famille

Le changement de vie a été radical pour Camille Lacourt à la rentrée de septembre et il semblerait que tout le monde en soit gagnant. Avec sa compagne Alice Detollenaere, l'ancienne star de la natation a décidé de quitter la capitale pour aller s'installer dans le sud de la France, et plus précisément à Marseille. Originaire de Narbonne, le sportif de 37 ans a donc décidé de se rapprocher de ses racines et des siens. "Ce n'était pas facile de déménager pour le Sud, mais on est tellement mieux. Paris avec des enfants, on ne pouvait plus le vivre", expliquait la belle brune au moment de leur déménagement.

Depuis qu'ils ont emménagé dans la cité phocéenne, tout semble aller pour le mieux et même leur petit Marius (1 an) a l'air d'apprécier lui aussi la qualité de vie et la douceur de la région. Camille et Alice partent régulièrement à la découverte de la ville et c'est ce qu'ils ont fait ces derniers jours, comme on a pu le voir sur leurs comptes Instagram respectifs. Le champion vient d'ailleurs tout juste de publier une belle série de photos sur lesquelles on peut le voir avec Marius à bord d'un bateau voguant sur l'eau. "Longue discussion avec Marius sur la philosophie de la vie, les yeux dans le bleu de la Méditerranée", écrit-il joliment.