Camille Lacourt et Alice Detollenaere : Confinement câlin en Bourgogne

Lorsque le confinement a été décrété en France pour tenter d'endiguer la pandémie de coronavirus, certains ont fait le choix de quitter Paris. Des milliers. Camille Lacourt fait partie de ceux qui ont laissé la capitale pour s'installer provisoirement en province.

L'ancien nageur de 34 ans, et ex-mari de Valérie Bègue, a posé ses valises en Bourgogne avec sa compagne Alice Detollenaere. Le choix de cette région ne doit absolument rien au hasard puisque la jeune femme de 33 ans est originaire de cette région, plus précisément de Nevers. Prétendante au titre de Miss France 2011 (finalement remporté par la Bretonne Laury Thilleman), Alice Detollenaere avait décroché l'écharpe de Miss Bourgogne le 1er octobre 2010 à Chalon-sur-Saône. À l'époque, celle qui avait alors 23 ans avait été sacrée dans sa région sous les yeux de Malika Ménard (Miss France 2010) et de Sylvie Tellier, directrice du comité Miss France. Elle avait ainsi succédé à Jenna Tournay et avait devancé Oriane Monnot et Céline Gravallon.

La compagne de Camille Lacourt a préféré se mettre au vert avec la menace du coronavirus, parce qu'elle fait partie des populations à risques. La jolie Bourguignonne, mannequin lingerie, a été opérée d'un cancer du sein cette année. Le confinement du couple semble se passer à merveille pour le moment.

Camille Lacourt et Alice Detollenaere ont partagé plusieurs images depuis leur arrivée en Bourgogne. La photo publiée le mercredi 8 avril 2020 par Alice sur Instagram montre que la complicité et les câlins font partie de leur quotidien. "Mon rêve était d'être confinée avec toi ❤️ @cam_lacourt_off. La santé et l'amour, les essentiels #restonscheznous", a commenté l'ancienne reine de beauté en légende.