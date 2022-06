Camille Lacourt évoque pour la première fois George Yates, le chéri de son ex-femme Valérie Bègue

La famille recomposée de Camille Lacourt, Alice Detollenaere, Valérie Bègue et George Yates, c'est un peu comme la série cultissime 7 à la maison. Tout semble n'être que tendresse, rires et amour. Mais quel est donc le secret du sportif pour avoir réussi cet exploit ? Interviewé par Télé Star, Camille Lacourt a révélé comment il était parvenu à créer une véritable harmonie au sein de sa famille.

"C'est énormément de travail, de la part de beaucoup de personnes explique-t-il. Car cela nécessite d'être à l'écoute et de comprendre le point de vue de l'autre. C'est donc quelque chose dont nous sommes fiers. On a tendance à beaucoup nous mettre en avant, Alice et moi, mais la maman de Jazz (la fille qu'il a eue avec l'ex-Miss France Valérie Bègue, ndlr) et son beau-père sont aussi très présents. On est toute une équipe autour d'elle !"

En couple de 2010 à 2016, Valérie Bègue avait épousé Camille Lacourt le 8 août 2013 et avait donné naissance à une petite fille Jazz en octobre 2012 (sa marraine est d'ailleurs l'ex-Miss France Alexandra Rosenfeld). Divorcé avec Valérie, Camille Lacourt a désormais refait sa vie avec le mannequin Alice Detollenaere avec laquelle il a eu un fils Marius né le 1er juin 2021.

Loin de l'image machiavélique des belles-mères dans les contes de fées, la nouvelle chérie du sportif est très bienveillante et aimante avec sa belle-fille. Interrogée par des journalistes de Paris Match en 2020, elle révélait avoir eu à coeur de nouer une relation très forte avec Jazz : "Jazz et moi, on s'est vite créé une belle complicité. Je la maquille, on peint... Même si cet amour ne sera jamais à la hauteur de celui qu'elle porte à sa mère, je sais qu'on s'aime".

De son côté, Camille confiait avoir totalement fait le deuil de son mariage avec Valérie et expliquait avoir une relation très sereine avec elle. "Avec Val [Valérie Bègue, NDLR] on a mis notre ego de côté. Alice l'a accepté. Cela prouve sa force de caractère, son intelligence. Et c'est ce qui m'a fait tomber encore plus amoureux d'elle. Parfois, Val passe à 7h30 pour réveiller Jazz, prendre le petit-déjeuner avec elle. Et Alice le prend très bien", confiait avec beaucoup de sagesse (et d'admiration pour sa nouvelle compagne) le beau blond aux yeux bleus glace.