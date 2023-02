Camille Lacourt s'offre une merveilleuse soirée parisienne avec sa fille Jazz, même chevelure ébène que sa maman !

Le 17 février 2023,Camille Lacourt a passé un moment privilégié avec sa fille Jazz à Paris au théâtre Mogador. Née le 20 octobre 2012, la petite fille a célébré ses 10 ans l'an passé. Avec son papa, la jolie jeune fille a pu assister au spectacle du Roi Lion dont elle semble particulièrement fan. Sur un cliché partagé en story par le sportif de 37 ans, la jolie petite fille apparait avec le sac du show représentant Simba, la star du dessin animé Disney, et porte un long manteau en laine violet. Sur la photographie, la fille deValérie Bègue semble avoir bien grandi et porte une longue chevelure ébène comme sa maman. " Ce soir c'est Le Roi Lion avec ma fille", écrit l'ancien nageur en légende.

Depuis son divorce avec l'ancienne Miss France en octobre 2016 , Camille Lacourt partage désormais sa vie avec la sublime Alice Detollenaere avec laquelle il s'est installé dans le sud de la France, à Marseille. L'ancien champion olympique de natation est d'ailleurs devenu papa d'un petit garçon avec sa nouvelle compagne, Marius né en juin 2021. "Ce n'était pas facile de déménager pour le Sud, mais on est tellement mieux. Paris avec des enfants, on ne pouvait plus le vivre", avait expliqué l'ancienne Miss Bourgogne dans sa story Instagram.

On s'appelle tous Doudou

Très proche de sa belle-fille Jazz mais aussi de l'ex de son chéri, elle confiait également dans l'émission 50 Minutes Inside sur TF1 : "Je m'entends très bien avec Jazz et sa maman, du coup on a plutôt un rapport harmonieux, tous ensemble. Elle ne savait pas trop comment m'appeler. C'est elle qui a décidé avec le temps que mon surnom serait Doudou. Mais du coup j'appelais déjà Camille comme ça alors on s'appelle tous Doudou ! Tout le monde répond en même temps !"

Une famille recomposée qui s'entend à merveille puisque Jazz est aussi très fusionnelle avec son demi-frère Marius. "Elle l'adore, lui donne le biberon, joue avec lui. Elle fait tout... sauf changer ses couches, il faut qu'on arrive à la convaincre ! (...) Ce que j'adore et qui me touche, c'est qu'ils ne se ressemblent pas du tout, Jazz est le portrait de sa maman, Marius de son papa mais on voit l'amour fort qu'il y a entre eux", révélait également Alice Detollenaere dans Gala.