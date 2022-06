Camille Lellouche a 36 ans : son frère balance les photos dossiers !

Qu'on soit connu ou pas du tout, les anniversaires sont en règle générale l'occasion pour les proches de raviver quelques souvenirs, plus ou moins heureux. Camille Lellouche y a eu droit vendredi 10 juin ! L'humoriste et chanteuse a célébré ses 36 printemps. Une année couronnée de bonheur pour la jeune femme puisque dans quelques mois, elle deviendra maman pour la toute première fois. Et une chose est sûre, la petite fille qu'elle mettra au monde aura un tonton farceur.

Camille Lellouche a un petit frère, Maxime. Si ce dernier évolue dans le milieu de la cuisine - il est chef de son propre restaurant à Paris, Konvives - ça ne l'empêche pas d'avoir lui aussi un sens de l'humour bien affirmé comme sa soeur. Pour cette année de plus, Maxime a donc sorti les vieilles photos du frère et de la soeur quand ils étaient enfants sur les réseaux sociaux. En story Instagram, il a posté deux vieux clichés d'eux (voir diaporama) dans leur jeunesse. La première photo montre Camille, dont le visage n'a presque pas bougé, enlaçant tendrement par le cou le petit Maxime.

Sur la seconde, frère et soeur posent fièrement, tout sourire, côte-à-côte et assis sur leur genou en tenue de judoka, sport qu'ils pratiquaient tous les deux à l'époque. Ce cliché de sportifs en herbe a été publié par la belle-soeur de Camille Lellouche, elle-même rentrée dans le jeu de son compagnon. Loin de l'artiste l'idée de mal prendre ces petits affichages des familles puisque la future maman a republié les posts ajoutant au passage "Ça sort les doss, au calme". L'avantage, c'est qu'elle pourra désormais partager tous ces souvenirs avec son futur bébé.

Le 17 mai dernier, Camille Lellouche prenait tout le monde de court en annonçant être enceinte de son premier enfant : "Je t'aime tant déjà", écrivait-elle en légende d'un post de son baby bump et de toutes petites chaussures. La question que tout le monde se pose depuis est la suivante : qui est le père ? Camille Lellouche n'a partagé aucun détail sur l'homme qui partage sa vie. Seules informations données : le sexe du bébé et la naissance prévue pour le mois d'octobre, qui l'a récemment contrainte d'ailleurs d'annoncer une mauvaise nouvelle à ses abonnés...