Camille Lellouche : "Jolie nana" en robe sexy, elle croise Jean-Paul Belmondo

Camille Lellouche n'est pas du genre à se prendre au sérieux et c'est cette légèreté d'esprit qui fait son incroyable succès depuis plusieurs années. Tout le monde veut collaborer avec celle qui a été révélée sur YouTube pour ses vidéos humoristiques et musicales et avec sa participation à The Voice (TF1) en 2015.

La chanteuse et humoriste de 34 ans cartonne ces dernières semaines avec Mais je t'aime, son joli duo avec le roi incontesté du slam Grand Corps Malade, et elle fait une apparition pour le moins remarquée dans le nouveau clip d'Aya Nakamura, Jolie nana. Elle y joue une copine de la chanteuse, déjantée, aux punchlines percutantes et drôles. Si on vous dit "dauphin" vous aurez compris !