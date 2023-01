Camille Lellouche parfois obligée de se séparer de sa fille : la santé de son bébé passe avant tout

Le 9 octobre 2022, Camille Lellouche est devenue maman d'une petite Alma. Un tournant dans la vie de l'artiste de 36 ans dont la carrière ne s'est jamais aussi bien portée. Alors qu'elle est en pleine tournée pour la promotion de son premier album A, l'humoriste devenue chanteuse est contrainte à beaucoup de renoncements pour préserver sa fille.

Un arbitrage cornélien pour l'artiste qui se voit obligée de faire des choix quotidiens entre carrière et famille. Dans un entretien accordé à Version Femina, en kiosques le 30 janvier 2023, la jeune maman s'est confiée en toute sincérité sur cette nouvelle vie, entre succès et sacrifices. Alors qu'elle ne rêvait que d'une chose : amener sa fille Alma avec elle en tournée, la chanteuse explique avoir dû y renoncer : "Au début, je voulais, mais il y a trop de rhumes et de bronchiolites l'hiver, alors elle reste tranquillement au chaud à la maison et viendra sans doute dans les festivals cet été, quand elle sera un peu plus grande."

Un choix difficile pour l'artiste dont la carrière musicale a pris un tournant considérable en 2020 lors de la sortie de son duo avec Grand Corps Malade sur le morceau Mais je t'aime qu'elle a composée elle-même. La chanson a fait un carton auprès de ses fans et est aujourd'hui disque de platine. Une entrée dans la musique par la grande porte pour Camille Lellouche.

"Ma priorité c'est mon bébé"

Malgré la place qu'occupe aujourd'hui la musique dans sa vie, la jeune maman est prête à tous les sacrifices pour sa fille, même si le public est son premier amour : "Aujourd'hui, évidemment, ma priorité c'est mon bébé. Alma passe avant tout. Mon public est maintenant ma deuxième famille." Son public, Camille Lellouche lui sera toujours reconnaissante : "J'aime profondément les gens", a-t-elle confié, reconnaissant que "sans eux, [elle] ne serait pas là". Désormais, l'artiste n'a pas d'autre choix que de faire passer sa fille avant : "Je me dois de leur dire : 'Je vous aime plus que tout, mais, avant vous, il y a quand même ma famille !", a-t-elle confié poursuivi. Un changement radical de priorités pour celle qui s'est fait connaître pour ses vidéos humoristiques sur Instagram.

Mais ces sacrifices en valent bien la peine pour la jeune maman. Elle explique qu'elle a fini par se faire une raison quant à l'impossibilité d'emmener sa fille en tournée, en trouvant des alternatives : "On a fait en sorte que, sur la moitié des dates, je rentre le soir pour être toujours avec elle. Il y a juste trois jours où je ne vais pas la voir. Ça va être dur pour moi." Pour cause ! La jeune femme est déjà accro à son nouveau quotidien avec son bébé : "Je n'arrive plus à me détacher de ce petit être. C'est fou, on ne nous l'avait pas dit avant. C'est de plus en plus fort !".