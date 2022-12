Camille Lellouche, premier Noël avec Alma : du kitsch à gogo prévu avec sa fille, elle en rit d'avance !

Une nouvelle étape s'apprête à être franchie pour Camille Lellouche, son mystérieux compagnon et leur fille Alma. Dans quelques jours, le trio fêtera son premier Noël ensemble. Une date à marquer d'une pierre blanche que l'humoriste de 36 ans est bien déterminée à célébrer comme il se doit. Si le Père Noël n'a pas révélé ce qu'il compte offrir à la petite fille de Camille Lellouche, cette dernière a, en revanche, une idée bien précise du déroulé de la soirée et de la journée de Noël. Au programme : du kitsch en veux-tu en voilà !

Camille Lellouche ne remplacera sûrement pas la berceuse d'Alma par All I Want For Christmas is You de Mariah Carey mais en ce qui concerne les tenues, tout est déjà bien précis dans sa tête. C'est en tout cas ce qu'elle a fait savoir lors de son passage dans La Boîte à questions de Canal +. Morte de rire, Camille Lellouche envisage de lui dégoter un habit des plus traditionnels pour les fêtes : "Je vais lui mettre une tenue de cerf ou un petit Père Noël, a-t-elle lancé entre deux éclats de rire. Je pense que je vais acheter une tenue un peu kitschouille, mais bon j'adore ça !"

Le papa n'aura visiblement pas son mot à dire, à l'image du menu que Camille Lellouche a visiblement déjà bien élaboré dans son esprit aussi. Privé de pas mal de choses pendant sa grossesse, elle est bien déterminée à rattraper le temps perdu maintenant qu'elle en a l'occasion : "Je vais bouffer des bons fruits de mer avec des crevettes, des huîtres, le cliché ! Du foie gras, tout le tintouin-là. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ce genre de produits. Enceinte, c'était compliqué donc là, je vais bien m'envoyer."