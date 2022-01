Camille Schneiderlin (Koh-Lanta) : Un homme s'introduit dans la chambre de ses enfants, récit glaçant

Camille Schneiderlin a eu la peur de sa vie, dans la soirée du 26 janvier 2022. L'ancienne candidate de Koh-Lanta (2012) a vu un intrus s'introduire dans sa maison, une mésaventure qu'elle a racontée à ses abonnés en story Instagram.

Nombreuses sont les personnalités à avoir une mauvaise surprise en rentrant chez elles. On pense notamment à Nabilla Benattia qui a été cambriolée le jour de son mariage, à Chantilly, en juillet dernier. Et hier soir, c'était au tour de Camille Schneiderlin d'avoir une grosse frayeur.

"Un homme est rentré dans notre maison par une fenêtre. On a eu très peur mais plus de peur que de mal. Franchement, les gens sont prêts à tout c'est incroyable. Heureusement qu'il y a toujours quelqu'un chez nous à la maison. On était même plusieurs à ce moment-là, mais certains n'ont peur de rien", a tout d'abord confié l'épouse de Morgan Schneiderlin.

Elle a ensuite précisé qu'elle ne comptait pas s'étaler sur les réseaux sociaux en postant des vidéos ou en rentrant dans les détails, même si elle a la "haine". "Le mec est rentré par la fenêtre de la chambre de Maé (qui n'était pas dans sa chambre mais avec moi dans la salle de jeu), puis est entré dans la chambre de Keira qui dormait. Ca me glace le sang. C'est à ce moment là qu'on l'a chopé. Enfin que les personnes présentes l'ont vu", a tout de même écrit la jeune femme de 28 ans.

Fort heureusement, Maé (3 ans) n'a pas compris ce qu'il se passait. Son papa a donc rendu l'histoire plus belle afin qu'il ne soit pas traumatisé par cette intrusion. "Morgan c'est le meilleur daddy du monde. Il a raconté à Maé que le monsieur s'était trompé de maison parce qu'elle ressemblait beaucoup à la nôtre et qu'on a dû appeler les gendarmes pour l'aider à retrouver sa maison. Du coup Maé était super content de voir les gendarmes", a conclu Camille Schneiderlin.

Tout est bien qui finit bien donc pour les tourtereaux et leurs enfants. Mais on imagine qu'après cette mésaventure, ils prendront certaines mesures afin que cela ne se reproduise plus.