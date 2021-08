Candice (Koh-Lanta) "blessée" : une photo très remarquée l'oblige à mettre fin à une rumeur

Candice Boisson n'a en tout cas jamais caché qu'elle se voyait tout à fait fonder une famille avec le beau Jérémy. Lors d'une session questions/réponses sur Instagram réalisée en 2020, elle évoquait même sa vie idéale dans dix ans. "Je me vois dans une maison remplie de bonheur avec Jérémy (et nos enfants). Je me vois continuer à voyager au maximum, pour leur faire prendre conscience de la vastitude du monde, de la beauté de cette planète et des gens qui y habitent. Leur = mes futurs enfants", confiait-elle. Pour ce qui est du mariage, Candice Boisson est tout aussi favorable. "Pour le mariage... j'attends ma demande", lançait-elle également.

Pour rappel, le couple s'est formé sur le tournage de Koh-Lanta en 2016. Très complices sur les réseaux sociaux, ils ont tout de même attendu décembre 2018 pour officialiser leur relation.