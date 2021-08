Candice (Koh-Lanta) marquée physiquement par ses participations : "le corps morfle tellement..."

Le 23 août prochain, les téléspectateurs devront se tenir prêts car la nouvelle saison All Stars de Koh-Lanta sera lancée ! D'anciens candidats cultes ont accepté de repartir à l'aventure comme Laurent Maistret, Clémence Castel ou encore Claude Dartois. Candice Boisson a elle aussi tenté sa chance sur l'île, et ce pour la troisième fois. La jolie blonde s'était déjà illustrée en 2016 puis en 2018. Des aventures toujours inoubliables mais aux conséquences malgré tout importantes.

Alors qu'elle a retrouvé son ami Jeremstar en vacances à Saint-Cyprien, la compagne de Jérémy Raffin s'est livrée sur les difficultés qu'elle a rencontré à chacun de ses retours de tournage. "Quand on va à Koh-Lanta, on perd beaucoup de poids, mais quand on revient, on reprend le double", a-t-elle déclaré via la story Instagram du blogueur. Aujourd'hui encore, Candice Boisson avoue être à "+ 5 kilos de (son) poids habituel".

La jolie blonde, qui a récemment dû démentir qu'elle était enceinte, a par ailleurs évoqué un trouble très contraignant causé par ses participations à Koh-Lanta : la perte de ses cheveux. "Je perds mes cheveux... Les dessous de Koh-Lanta, quand on rentre, le corps il morfle tellement que... J'ai des piqûres, trois fois par semaine, pour pas les perdre. Ça m'a fait ça les trois fois, trois Koh-Lanta, chaque fois je perds mes cheveux, je reprends le double du poids... L'horreur !", a-t-elle encore confié.

Des conséquences physiques très désagréables qui ne suffisent heureusement pas à entacher ses souvenirs sur le tournage. Ne reste désormais plus qu'à savoir si les efforts de Candice et ses sacrifices lui auront permis d'atteindre les poteaux. Réponse très bientôt !