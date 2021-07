Cannes 2021 : Leïla Bekhti divine en transparence, Géraldine Nakache sensuelle en robe fendue

Leïla Bekhti a pu compter sur le soutien indéfectible de son amie de toujours, Géraldine Nakache. Vendredi 16 juillet 2021, la maman de Souleymane (3 ans), d'une petite fille dont on ne connait toujours pas le nom et d'un troisième bébé surprise a gravit les marches de la Croisette en famille ! Aux bras de celui qui joue son mari, Damien Bonnard, dans le nouveau long-métrage de Joaquim Lafosse, Les Intranquilles, la belle brune est apparue, habillée d'une robe bustier drapée de résille brodée perle de Jais noir, de la maison Dior Haute Couture. Un look tout en transparence.

Elle était également accompagnée d'un jeune acteur en herbe, Gabriel Merz-Chammah, le petit-fils d'Isabelle Huppert qui joue son enfant dans le film ! L'actrice de 37 ans n'a pas hésité à faire l'éloge de ce jeune talent à la caméra. Elle lui a même tenu la main pendant qu'ils défilaient sur le tapis rouge, avec le reste du cast.

Leila Bekhti a pu compter sur la présence d'une personne très chère à son coeur : Géraldine Nakache ! Habillée d'une robe noire simple à bretelles et fendue, laissant apparaître ses jolies jambes, l'ex-compagne de Manu Payet ne pouvait pas rater cet évènement et a fait le déplacement pour assister à la projection du nouveau film de sa partenaire. Sur Instagram, elle a même immortalisé cet instant et a dit toute sa fierté à travers une simple photographie pleine de sens. Dans sa story, celle que l'on a pu voir dans Tout ce qui brille a pris en photo le siège de Leila Bekhti, avec son nom inscrit dessus.

Une marque d'affection qui a dû faire très plaisir à la comédienne, qui a eu un petit problème de chaussures, lors de son entrée dans la salle de projection. Alors qu'elle avait failli trébucher sur le tapis rouge, Leila Bekhti, qui est resté accrochée aux bras de son acolyte Damien Bonnard, a préféré enlever ses souliers avant de s'assoir à sa place, pour plus de confort. Une scène folle qui rappelle l'incident presque similaire de Virginie Efira ! En 2019, l'actrice avait pu compter sur son compagnon Niels Schneider, qui avait volé à son secours tel un prince des temps modernes.