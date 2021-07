Cannes 2021 : Tina Kunakey avec un look très original, une actrice révèle sa grossesse

Dadju, Aïssa Maïga, Zita Hanrot, Mélanie Laurent, Roselyne Bachelot, Lucien Jean-Baptiste et son épouse... Une pléiade de stars a défilé ce vendredi 9 juillet sur le tapis rouge du 74e Festival de Cannes.

A l'occasion de la montée des marches du film Benedetta, qui a pour héroîne Virginie Efira, artistes et people se sont succédés sur la Croisette pour le plus grand bonheur des fans présents sur place et des photographes. Et parmi cette kyrielle de célébrités, certaines se sont démarquées par leurs looks surprenants. C'est le cas de Tina Kunakey.

Le top modèle de 24 ans a opté pour une tenue incroyable qui rappelle, à s'y méprendre... un emballage cadeau ! Enveloppée d'une robe drapée violette qui couvre la tête (clin d'oeil au film projeté, sans aucun doute) et d'une ceinture rouge nouée sur le devant, la femme de Vincent Cassel a fait crépiter les flashs des paparazzis.

Autre moment divin de cette 74e édition du Festival de Cannes : la grande surprise de Roxane Mesquida. L'actrice de 39 ans est apparue avec un ventre bien rond devant les marches du palais des Festivals. La veille, elle avait révélé sa grossesse sur tapis rouge. "Quel endroit magique pour annoncer bébé 2", a-t-elle notamment commenté en légende d'une photo publiée sur sa page Instagram. "Oui, je souris et c'est assez rare en photos", a complété celle qui portait une robe noire signée Valentino ce soir-là.