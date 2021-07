Capucine Anav positive à la Covid-19 pour la deuxième fois ! "C'est l'enfer"

Ce n'est pas la grande forme pour Capucine Anav actuellement. Depuis une semaine, la belle brune de 30 ans - qui s'assume au naturel - est malade. Et le 12 juillet 2021, le verdict est tombé : elle est positive à la Covid-19. Un sujet qu'elle a abordé sur son compte Snapchat.

Mardi matin, c'est épuisée que Capucine Anav est apparue sur Snapchat. Elle venait de faire une petite course et n'a pas caché que c'était un véritable parcours du combattant. Dans le doute, elle a fait un test PCR comme elle l'a expliqué à ses fans. "Si ce n'est pas ça je ne comprends pas. Ca fait une semaine que je suis épuisée. En tout cas si c'est ça, je peux vous dire que le Delta est juste violent. C'est très fatiguant donc je vais encore faire une petite sieste. Je n'en peux plus. Je suis juste descendue chercher de l'eau et j'ai l'impression d'avoir fait un marathon.", a-t-elle expliqué.

Un peu plus tard, alors qu'elle était allongée sur son lit, Capucine a précisé qu'elle était en train de perdre sa voix. Et elle est essoufflée dès qu'elle fait un effort physique, même moindre. "Ce que je suis en train de vivre, c'est l'enfer", a-t-elle précisé. La jeune femme a vite compris pour qu'elle raison. Le résultat de son test lui est arrivé. Et il était positif ! "Je m'en souviendrai de mes 30 ans. Je vois des commentaires du genre 'ça va, tu n'es pas en réanimation'. Oui, je suis consciente qu'il y a bien pire que moi. Mais encore une fois, la première fois que je l'ai eu, je n'en avais pas parlé. Là je vous en parle parce que vraiment, il est violent celui là. Il y a les vacances qui arrivent, donc faites gaffe. Ca fait une semaine que je suis dans cet état, que je suis couchée et que limite quand je vais chercher une bouteille d'eau, j'ai l'impression qu'on me demande de décrocher la lune. (...) Ce variant est très contagieux et il met KO", a-t-elle averti. Des paroles qui, elle l'espère, ne tomberont pas dans l'oreille d'un sourd.