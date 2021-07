Capucine Anav au naturel : elle se dévoile sans maquillage et annonce une résolution

Face aux différents diktats de beauté, de nombreuses personnalités ont haussé le ton afin de miser sur la beauté naturelle. Un mouvement qui dure depuis des années maintenant et qui est même passé dans la loi norvégienne puisque le pays a récemment instauré une loi exigeant une mention spéciale indiquant les retouches photos. Et ce dimanche 11 juillet 2021, sur son compte Instagram, Capucine Anav a publié une photo au naturel et sans aucun filtre avec lequel cacher ses éventuels défauts. Un joli cliché que l'ancienne chroniqueuse de Touche Pas A Mon Poste a légendé d'un message fort en revendications !

Après avoir publié une story Instagram au naturel plus tôt dans la journée, celle qui s'est récemment grimée en Cruella a décidé d'être brave et de se montrer telle qu'elle est sur ses réseaux sociaux. Sans une once de maquillage et d'artifices, la compagne de Victor a décidé de "faire tomber le masque." Sous son cliché, elle a écrit : "Allez, j'ose ! Photo 100% naturelle , pas de filtres, pas de maquillage ... je fais tomber le masque et vous poste une photo de près où on voit mes défauts, mes cernes et moi on vous souhaite un bon dimanche !"