Capucine Anav témoin d'une fusillade : sous le choc et tremblante, elle raconte

Alors qu'elle était dans les rues de Paris, Capucine Anav a assisté à une scène à laquelle elle ne s'attendait pas. La brune de 29 ans a été témoin d'une fusillade comme elle l'a dévoilé ce lundi 12 avril 2021, sur Instagram.

Comme l'ont dévoilé nos confrères du Parisien, deux personnes ont été visées par des tirs, près de l'hôpital Henry Dunant, rue Michel-Ange, dans le XVIe arrondissement de Paris. L'une des deux victimes a succombé à ses blessures et la seconde a été admise en soins intensifs selon leurs informations. La fusillade aurait eu lieu à 13h40 et, pour l'heure, les circonstances de ces tirs n'ont pas encore été données. Le site précise que l'auteur des coups de feu a pris la fuite en scooter et qu'une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide et confiée au premier district de la police judiciaire (DPJ) de Paris.

Capucine Anav était sur le lieu du crime. Sous le choc, l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste s'est saisie de son téléphone portable pour partager cette terrible expérience avec ses abonnés, sur Instagram. "J'étais à la poste en train d'envoyer mon colis et il y a un mec avec un pistolet qui a tiré sur un couple. Je suis choquée de ouf, c'est trop grave. Je tremble", a-t-elle raconté.

Une fois de retour dans sa voiture, la compagne de Victor n'a pas caché son angoisse de tomber sur l'homme qui a tiré car, selon elle, il était "toujours dans le coin, en scooter". "Je vous dis la vérité, j'ai trop peur. Il a tiré six coups de feu et le mec est mort et une femme a été gravement blessée. Je tremble, je ne vais même pas réussir à conduire. Mais je suis partie parce que j'ai trop peur, je suis choquée", a-t-elle conclu.