Cara Delevingne sans filtre sur sa sexualité : "Le sexe en groupe est amusant"

Après avoir partagé son aventure d'un soir qui lui a laissé un très bon souvenir, l'ex-femme d'Ashley Benson a parlé de plaisirs intimes et de son vécu, étant plus jeune. "C'était la pire chose en grandissant. Vous avez honte de vous masturber. Je me souviens que le jet de la piscine était probablement ma première expérience. Je me frottais à un nounours un peu trop longtemps. Je me souviens d'avoir été dans un bac à sable et d'avoir construit un château de sable dans mes sous-vêtements et de m'être assis dessus et de me dire 'c'est sympa'".

Sans filtre, la mannequin et actrice a évoqué sa consommation de films pornographiques. "Je n'en regarde plus. Je pense que c'est fascinant mais ce n'est jamais fait du point de vue d'une femme. Maintenant, plus de gens font ça, mais quand je grandissais, ce n'était pas sain", se rappelle-t-elle. Et lorsqu'on lui demande sa préférence sexuelle, celle qui se décrit comme pansexuelle hésite : "C'est difficile de trancher quand vous avez des relations sexuelles avec des hommes et des femmes. Le sexe en groupe est aussi amusant !"