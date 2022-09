Carla Bruni canon et surprenante dans un look d'ado, les internautes sous le charme

Carla Bruni s'est dévoilée dans un look des plus surprenants ce samedi 10 septembre sur son compte Instagram, publiant ainsi une photo d'elle accroupie devant un large miroir, habillée dans un jogging ample et un t-shirt basic immaculé avec un des sandales aux pieds ainsi qu'un bob tie and dye sur la tête. Un look d'ado, festivalier et plus trop de saison, de quoi surprendre ! "Quand à Paris c'est l'automne ?et que tu voudrais désespérément aller à la Jova Beach Party ce soir !" a-t-elle écrit en légende.

"La fougue d'une adolescente. Magique, gardez cette fraîcheur et enthousiasme. Vous redonnez le sourire quand le temps est gris", "Très pop et sympa", ont commenté certains internautes parmi ses 700.000 abonnés sur le réseau social. Il y a quelques jours, l'interprète de Quelqu'un m'a dit faisait déjà sensation pour son look, mais cette fois-ci sur le tapis rouge de la Mostra de Venise et en optant pour un style bien plus classique, dans une robe nuisette beige signée Yves Saint-Laurent par le styliste Anthony Vaccarello.