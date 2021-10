Carla Bruni en combi moulante, face à Julien Doré et Louane : tous en choeur pour Jean-Jacques Goldman

Il est l'indétrônable personnalité préférée des Français depuis des années, mais aussi celle de ses confrères ! De nombreux chanteurs et musiciens se sont en effet réunis le temps d'une émission célébrant Jean-Jacques Goldman. Un programme diffusé sur M6 ce 6 octobre 2021, à quelques jours du 70e anniversaire du si discret auteur, compositeur et interprète.

Le 11 octobre, Jean-Jacques Goldman soufflera ses soixante-dix bougies, très certainement dans l'intimité avec son épouse Nathalie et ses six enfants. Bien qu'il continue de vivre loin des projecteurs, le chanteur est à l'honneur ce mercredi sur M6. Une véritable pléiade de stars francophones se sont retrouvées à la Seine Musicale (Boulogne-Billancourt) pour enregistrer Jean-Jacques Goldman, la grande soirée anniversaire...

Pascal Obispo, Amel Bent, Florent Pagny, Patrick Bruel, Louane, Soprano, Carla Bruni, Patrick Fiori, Julien Doré, Hélène Ségara, Calogero, Slimane et Vitaa, Les Frangines... Tous ont eu à coeur de rendre hommage aux nombreux tubes de Jean-Jacques Goldman. A défaut de voir monter sur scène le principal intéressé, son acolyte de toujours Michael Jones sera lui de la partie.

"On est allé chercher des artistes proches de lui, avec qui il a collaboré d'une part, et d'autres qui chanteront du Jean-Jacques Goldman pour la première fois", la chaîne a-t-elle expliqué à Télé-Loisirs. "C'est un juste milieu entre des artistes historiques et la jeune génération. On a également essayé de surprendre avec des interprètes ou des duos insolites". Une soirée anniversaire qui promet de jolis moments d'émotion, avec les incontournables Quand la musique est bonne, Il suffira d'un signe, Là-bas, Pour que tu m'aimes encore, C'est dit ou encore Comme toi en fond sonore.