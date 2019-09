Carla Bruni, Marion Cotillard en deuil après la mort de Peter Lindbergh

Le papier glacé des magazines brille un peu moins qu'auparavant. Le photographe allemand Peter Lindbergh est décédé le mardi 3 septembre 2019, laissant orpheline toute une génération de modèles capturés en noir et blanc. Depuis le drame, une pluie d'hommages s'abat sur les réseaux sociaux, où chacun y va de sa petite anecdote attristée. En réalisant le drame, l'actrice Marion Cotillard a voulu dédier une série de clichés souvenirs "à l'art, à la poésie et la beauté, à la gentillesse et la tendresse, à la vie dans sa plus belle et joyeuse simplicité". On y voit le binôme en pleine séance de shooting. "Peter, tu étais un cadeau, écrit-elle. J'ai adoré travailler avec toi. C'était toujours si spécial et, en même temps, je pouvais être moi-même. Mon cher Peter, je te souhaite de vivre une magnifique aventure. Je t'aime."

Le deuil de Peter Lindbergh touche une toile grandissante de l'univers de la mode. Naomi Campbell, Cindy Crawford, Alexandra Rosenfeld, Cristina Cordula... toutes ont eu une pensée pour le regretté artiste. Même Meghan Markle, duchesse de Sussex, avec qui il avait collaboré pour monter le numéro de Vogue UK du mois de septembre, lui a accordé un joli clin d'oeil sur les réseaux sociaux. Carla Bruni, à son tour, a partagé un instant de jeunesse capturé par le photographe. "Que les anges soient avec toi", lui souhaite l'épouse de Nicolas Sarkozy. Une nouvelle version de sa Valse posthume de l'année 2013.