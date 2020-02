Carla Bruni-Sarkozy : Jolie babydoll joueuse au défilé Dior

Cette semaine, Paris jouit du titre de capitale de la planète Mode ! Une nouvelle Fashion Week consacrée aux collections prêt-à-porter fait vibrer la Ville lumière. Carla Bruni-Sarkozy en a retrouvé la frénésie ce mardi 25 février 2020, en assistant au défilé Dior.

"Un mardi après-midi détente", a écrit Carla Bruni-Sarkozy sur Instagram. Son après-midi, la chanteuse et top model de 52 ans l'a passée au Jardin des Tuileries, dans le 1er arrondissement de Paris. Elle s'y est rendue à 14h30, heure du défilé Christian Dior, dont elle a été l'une des chanceuses spectatrices. Toute de Dior vêtue avec une robe noire et le it-bag de la maison (le "Saddle"), l'épouse de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy a provoqué un élan de ferveur chez les photographes, qu'elle a séduit en enchaînant les poses avec et sans lunettes de soleil sur le photocall. L'ancienne première dame était d'humeur joueuse !