Carla Bruni-Sarkozy, Patrick Bruel et Nolwenn Leroy face à Line Renaud pour un bel hommage

C'est une soirée particulièrement émouvante et unique que France 2 diffusera le 27 mars 2021. Si l'édition 2020 de l'opération Sidaction avait dû être annulée à cause de la crise sanitaire, elle fait son retour cette année et elle sera très spéciale.

Du 26 mars et jusqu'au 28, de nombreux médias sont mobilisés pour alerter et faire appel à la générosité de chacun afin de soutenir la lutte contre le sida en appelant le 110. France 2 mettra une fois de plus en avant cette lutte avec la diffusion d'une soirée sur son antenne. Mais cette année, elle sera particulière. Line Renaud (92 ans), co-fondatrice et vice-présidente de l'association, a eu une grosse surprise lors du tournage au Paradis Latin, le 1er mars 2021. Alors qu'elle s'apprêtait à lancer cette nouvelle édition, elle a découvert que de nombreuses personnalités lui ont réservé dans le plus grand secret une grande soirée pour la remercier du combat exceptionnel qu'elle mène depuis trente-cinq ans. Un programme baptisé Merci Line.

Le 27 mars, le public découvrira ces moments exceptionnels lors de la soirée orchestrée par un duo inédit composé de Muriel Robin, la fille de coeur de Line Renaud, et Olivier Minne. L'ambassadeur du Sidaction Jean-Paul Gaultier était aussi à leurs côtés pour accueillir les nombreux invités qui ont rendu hommage à cette femme d'exception. Tous ont parcouru en chansons et en archives les trente-cinq dernières années de sa lutte. Des anonymes qu'elle a aidés ont aussi tenu à témoigner lors de cette soirée pleine de surprises et d'émotions.

Carla Bruni-Sarkozy, sublime tout de noir vêtue, n'a pas hésité une seconde à participer à Merci Line. Seule ou en compagnie d'Amir Haddad, elle a donné de la voix et a fait honneur à Line Renaud. Patrick Bruel, Nolwenn Leroy, Pascal Obispo, le jeune papa Kendji Girac, Catherine Lara, Thomas Dutronc ou Jean-Luc Romero ont aussi répondu présent. Bilal Hassani, éblouissant en robe en cuir rouge et cuissardes, Anggun, Chimène Badi, Vincent Niclo, Claudio Capéo et Clémentine Célarié étaient également sur le plateau. Cette dernière a d'ailleurs retrouvé Patrice Janiaud, qu'elle avait embrassé en direct à la télévision en 1994 afin de combattre les préjugés. Une scène qu'ils ont reproduite.

Elton John et son mari David Furnish, Jean Reno ou encore Nana Mouskouri ont quant à eux témoigné en vidéo.