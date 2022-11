Carla Bruni-Sarkozy, son hygiène de vie en question : "La seule chose que je regrette..."

Déjà vingt ans que Carla Bruni a dévoilé son album Quelqu'un m'a dit... Un disque folk sorti sous le label Naïve records le 5 novembre 2002. Deux décennies plus tard, l'ancienne première dame de France a ouvert les portes de sa demeure pour se confier en toute sincérité au magazine ELLE, fidèle à sa réputation de femme à la voix aussi douce que franche. Au cours de cet entretien, elle s'est ainsi exprimée sur son couple si solide avec Nicolas Sarkozy, qu'elle a épousé en 2008, et à quel point leur relation reste aussi passionnée, n'hésitant pas à parler du sujet pourtant si intime de "l'amour physique". Elle s'est également confié sur son rapport au corps...

Top model star des années 1990 qui continue de faire sensation sur les catwalks de ses célèbres amis créateurs de mode, Carla Bruni doit, comme toute personne, affronter le temps qui passe. Agée de 54 ans, elle est mère de deux enfants, d'abord Aurélien, né il y a vingt ans de son couple avec le philosophe Raphaël Enthoven, puis Giulia (11 ans), dont le père est l'ancien président de la République. Depuis son album culte, elle a donc fondé sa famille et s'épanouit dans le cocon qu'elle a créé autour de son époux, partageant toujours plus soudée les bonheurs comme les tempêtes.

De son passé, Carla Bruni se souvient avec nostalgie de ses fêtes et de son succès si fulgurant. Elle assume aussi être une personnalité publique et ne faire l'unanimité : "J'ai tout fait pour être célèbre c'est quelque chose que j'ai cherché, mais après j'ai laissé faire. (...) On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Certes, en tant qu'individu, on peut s'améliorer, mais mon image, je ne peux rien y faire, elle ne m'appartient pas, elle appartient aux autres."

S'estimant chanceuse, la mannequin subit toutefois comme les autres les années qui s'écoulent, cela reste douloureux : "Le temps qui passe est une désolation." Mais la battante qu'elle l'est l'affronte : "Je fais deux heures de sport par jour. Je m'impose une hygiène de vie qui m'ennuie énormément. C'est la seule chose que je regrette. Mais du coup, je suis sobre. Je consomme très peu d'alcool, car, sinon, je peux boire comme un marin irlandais ! No limit ! Si la question de la santé ne se posait pas, je ne vivrais pas dans cette folle sobriété."

