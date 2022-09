Carla Bruni : Son fils Aurélien câlin avec sa girlfriend Defne, un couple qui séduit à New York

"Les affaires reprennent", c'est la légende qu'Aurélien Enthoven, fruit de la relation passée entre l'essayiste Raphaël Enthoven et le mannequin Carla Bruni a choisi pour illustrer un album de photos sur Instagram, ce dimanche 11 septembre. Un carrousel démarré par un superbe cliché de lui en compagnie de sa petite amie Defne. Si le couple est plutôt discret sur les réseaux sociaux, cette fois-ci, Aurélien et Defne s'affichent ensemble, tendres et complices. On voit la jolie jeune femme prendre la pose blottie dans les bras du mannequin de 21 ans. Derrière suivent quelques photos de New York, où le jeune étudiant est installé pour le moment.

Une belle photo rapidement validée par Carla Bruni qui n'a pas manqué de commenter avec des emojis coeurs, témoignant de son amour pour son fils. L'épouse de Nicolas Sarkozy est complètement fan de son aîné et n'hésite pas à lui faire savoir sur Instagram, ou à l'occasion de rares confidences en entretien avec la presse. La maman de la petite Giulia, qui vient de faire sa rentrée au collège, semble parfaitement valider l'idylle d'Aurélien avec Defne. Ce n'est en effet pas la première fois que le beau gosse prend la pose auprès de celle qui partage sa vie. Et visiblement son grand-père paternel, Jean-Paul Enthoven, est aussi fan de ce joli duo.