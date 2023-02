Carla Ginola pose le ventre à l'air : lancement de la Fashion Week de Paris avec la soeur de Miley Cyrus

La Fashion Week de Paris commence en beauté et pour l'occasion, la fille de David Ginola, la magnifique Carla Ginola, s'est présentée lundi 27 février 2023 au défilé Weinsanto dans une tenue flamboyante.

Grande adepte des défilés, Carla Ginola en avait mis plein la vue lors de la dernière Fashion Week femme en octobre 2022. Cette fois-ci,la fille de l'ancien footballeur du PSG a opté pour du layering sexy en doublant ses vêtements ! Double crop-top, dont un beige et un rose saumon satiné asymétrique avec une cape, double ceinture dont une en cuir et une en argent. Afin de respecter le thème très coloré de la marque, Carla Ginola a également choisi de porter un baggy orange fluo taille basse tout droit sorti des années 2000 et des santiags crèmes signées Ann-Tuil.

Côté make-up, l'influenceuse de 28 ans a fait confiance à la marque Armani pour s'occuper de sa mise en beauté en ce premier jour de Fashion Week. Maquillée par le make-up artiste officiel de la marque de cosmétique, Carla Ginola s'est présentée avec une mine très ensoleillée aux tons pêches et orangés devant le photocall de la galerie d'art parisienne située dans le 4e arrondissement.

Le retour des défilés de stars à Paris

Mais Carla Ginola n'est pas la seule star à avoir fait le déplacement pour le défilé Weinsanto. Ont également répondu à l'appel, le couturier Jean-Paul Gaultier , Noah Cyrus (soeur de Miley Cyrus ), Sullivan Gwed mais également le chanteur Bilal Hassani qui défilait pour la première fois de sa vie.

Carla Ginola n'a pas suivi les traces de son père et sa grande passion est très clairement la mode. Présente à de nombreux shows lors de la Fashion Week de Milan, Carla Ginola avait assisté au show de la marque Diesel où Thylane Blondeau a défilé le 23 février dernier.

La Fashion Week de Paris se déroule jusqu'au 7 mars prochain.