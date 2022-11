Carla Lazzari fortement désavantagée dans DALS ? Une énorme "injustice" choque les internautes

Ultime candidate face à Billy Crawford, grand vainqueur de Danse avec les stars, Carla Lazzari (17 ans) aurait été désavantagée par la production de TF1 selon de nombreux téléspectateurs. En effet, la chanteuse originaire de Nice a dû effectuer un paso pour sa première danse lors de la grande finale diffusée le 11 novembre 2022 alors que les deux autres candidats ont pu réaliser la danse de leur choix, un freestyle. Accompagnée du danseur Pierre Mauduy, Carla Lazzari a d'ailleurs confié avant sa première prestation avoir été particulièrement stressée par sa danse qu'elle semblait avoir eu beaucoup de difficultés à maîtriser.

C'est n'importe quoi !

Sur Twitter, les internautes ont rapidement pris la défense de Carla Lazzari, indiquant qu'elle aurait dû également avoir un freestyle comme les deux autres candidats. "Vraiment c'est n'importe quoi, c'est quoi cette injustice. Les deux autres danseurs ont pu montrer leur potentiel et être à leur maximum dans ce qu'ils savent faire avec leur freestyle, mais t'as Carla qui va faire un paso...", "Pourquoi Carla danse sur un paso ? Et pas les deux autres couples ? C'est injuste ! Tous les finalistes devraient avoir le même thème de danse pour que cela soit équitable !", "En fait, ils font tout pour que Carla n'aille pas plus loin, cherchez pas" ont ainsi commenté plusieurs fans de la chanteuse.