Carla (Les Marseillais), prête à marier sa fille à Tiago Tanti ? (EXCLU)

Avant qu'ils accueillent leur fille Ruby (née le 1er octobre 2019), Carla Moreau et Kevin Guedj ont répondu à l'interview "Bébé à bord" de Purepeople. Les candidats emblématiques des Marseillais (W9) ont répondu à des questions sur la grossesse de la blonde de 22 ans ou sur leur avenir de parents.

Nous leur avons par exemple demandé s'il était envisageable que leur princesse Ruby se mette en couple avec un Ch'ti. Et la réponse de Carla Moreau était sans appel : "Ce n'est pas possible, on est trop Marseillais dans l'âme pour sortir avec un Ch'ti." En revanche, Kevin et elle étaient moins réticents à l'idée que Tiago (1 an), le fils de Manon Marsault et Julien Tanti, ait une relation avec Ruby : "On verra si Tiago est sage."

Carla Moreau a ensuite dévoilé que son coussin de grossesse l'avait beaucoup aidée à mieux dormir, à l'époque où elle était enceinte de Ruby, et qu'elle n'avait pas eu d'envies particulières. "J'ai mangé beaucoup de brugnons", a-t-elle tout de même précisé. Nous avons aussi appris que Kevin avait pris autant de poids que sa belle, soit environ 15 kilos : "Je fais du sport, je fais attention, mais vu que je la vois tout le temps manger... J'essaie d'être là le plus possible. Tout ça pour dire qu'elle me fait manger comme un porc."

Mais tout cela, c'est du passé. Carla a perdu beaucoup de poids depuis son accouchement. Elle a d'ailleurs dévoilé sa silhouette post-grossesse. "Je suis plutôt contente parce que j'ai déjà bien perdu. J'avais pris plus de 15 kilos. Je faisais beaucoup de rétention d'eau, donc à l'accouchement, c'est parti rapidement. Entre le bébé et le placenta, la moitié s'est envolée et, depuis quinze jours, je n'ai pas trop le temps de manger. J'ai moins d'appétit qu'avant. Et quand j'ai du temps pour moi, j'en profite pour dormir plutôt que manger, donc je perds rapidement", avait confié la candidate de télé-réalité au magazine Public. On imagine donc que Kevin a tout autant perdu.

