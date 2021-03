Carla Moreau et la sorcellerie : Kevin Guedj a-t-il payé pour l'innocenter ? L'énorme somme d'argent avancée

Dans l'affaire de sorcellerie qui perturbe la télé-réalité, Carla Moreau a donné sa version. La jeune femme de 24 ans nie avoir voulu nuire à ses camarades des Marseillais et assure avoir été victime de racket et de chantage. Elle a même déposé une plainte pour abus de confiance et de faiblesse contre Danaé Roux Custode, la voyante qu'elle assume avoir consultée. De son côté, la sorcière affirme avoir les preuves que Carla Moreau faisait appel à elle en son âme et conscience. Au total, sur plus de cinq ans, la Marseillaise a versé 1,2 million d'euros à la voyante. Une forte somme qui donne des idées à certains... En effet, Kevin Guedj aurait déboursé lui aussi un sacré paquet d'argent pour faire innocenter sa compagne.

Le scandale a éclaté le 26 février 2021, lorsque Maeva Ghennam racontait sur Snapchat avoir été victime de sorcellerie de la part de sa meilleure amie Carla Moreau. Marc Blata, ex-candidat de télé-réalité vu dans La Belle et ses princes presque charmants (2012) et Les Anges (2013), avait alors balancé l'information à la brunette. Mais après avoir accusé Carla Moreau de souhaiter du mal à ses camarades de tournage, le Snapchatteur a retourné sa veste : il affirme désormais que la jeune femme a été victime de menaces, de racket et de chantage de la part de Danaé Roux Custode.

500 000 euros versés par Kevin Guedj pour innocenter Carla Moreau ?

Une nouvelle version qui laisse perplexe les internautes. D'autant plus que Nabil El Moudni, un autre blogueur bien connu dans le milieu de la télé-réalité, révèle que Kevin Guedj aurait versé une forte somme à Marc Blata dans le but d'innocenter Carla Moreau. Il s'agit là de 500 000 euros ! "Du jour au lendemain, il nous donne une autre version (...). Kevin lui a donné de l'argent pour faire machine arrière. Même moi j'ai déjà été payé par Kevin à Marseille quand j'ai un différend avec lui, lance Nabil El Moudni sur Instagram. Très honnêtement, tout le monde aurait fait pareil que Marc Blata à sa place. Si vous aviez l'occasion de prendre une très grosse somme d'argent, on parle de près d'un demi-million d'euros, en gardant des informations pour vous, vous l'auriez fait ou pas ?". Plus encore, le blogueur assure que "Marc et sa femme Nadé sont devenus très très riches".

Rappelons qu'une source présentée par Le Parisien comme "une suiveuse chevronnée de la télé-réalité", avait estimé que Marc Blata "est le seul qui tire vraiment son épingle du jeu" dans cette situation. De son côté, le Snapchatteur s'est défendu sur Snapchat, démentant avoir reçu une quelconque somme d'argent "et encore moins 500 000 euros".